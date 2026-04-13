В Ставрополье увеличат выплаты контрактникам до 3,5 млн рублей

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил увеличить выплаты для бойцов СВО, заключающих контракт с Минобороны РФ. Общая сумма поддержки должна составить 3,5 млн рублей. Глава региона отметил, что соответствующее постановление подготовит правительство края. Решение направлено на усиление мер социальной поддержки военнослужащих.

«Важно, чтобы у тех, кто становится на защиту Родины, была уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Владимиров.

По его словам, власти региона продолжат выстраивать систему помощи с учётом потребностей военных и их семей.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области силовики задержали участников преступной группы, подозреваемых в выманивании денег у бойцов СВО и их близких под видом юридической помощи. Мошенники активно представлялись «военными юристами» от имени организации, хотя не обладали ни полномочиями, ни квалификацией. Жертвам предлагали услуги, которые заведомо нельзя было выполнить.