Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 13:20

В Ставрополье увеличат выплаты контрактникам до 3,5 млн рублей

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил увеличить выплаты для бойцов СВО, заключающих контракт с Минобороны РФ. Общая сумма поддержки должна составить 3,5 млн рублей. Глава региона отметил, что соответствующее постановление подготовит правительство края. Решение направлено на усиление мер социальной поддержки военнослужащих.

«Важно, чтобы у тех, кто становится на защиту Родины, была уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Владимиров.

По его словам, власти региона продолжат выстраивать систему помощи с учётом потребностей военных и их семей.

«Крик души»: Как набирают бойцов на СВО и где самые большие выплаты
«Крик души»: Как набирают бойцов на СВО и где самые большие выплаты

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области силовики задержали участников преступной группы, подозреваемых в выманивании денег у бойцов СВО и их близких под видом юридической помощи. Мошенники активно представлялись «военными юристами» от имени организации, хотя не обладали ни полномочиями, ни квалификацией. Жертвам предлагали услуги, которые заведомо нельзя было выполнить.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar