В Оренбуржье пресекли деятельность ОПГ, похищавшей деньги у бойцов СВО

В Оренбургской области силовики задержали участников преступной группы, которых подозревают в том, что они выманивали деньги у бойцов СВО и их близких, прикрываясь юридической помощью. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

«Злоумышленники от имени организации широко рекламировали себя в качестве «военных юристов». Не обладая соответствующими полномочиями и квалификацией, они предлагали клиентам заведомо невыполнимые услуги. В частности — перевод военнослужащего в тыловую часть, запрет на командировки для участия в боевых действиях, увольнение из рядов ВС РФ по состоянию здоровья, прекращение уголовного преследования за самовольное оставление места службы», — написала она.

Волк уточнила, что оперативники собрали достаточно улик, и теперь следствие завело уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Четверых фигурантов уже задержали. По её словам, обыски прошли как в офисах их организации, так и дома у подозреваемых. Там нашли флешки, печати, бумаги и другие вещи, которые помогут в расследовании. Сейчас оперативники выясняют, сколько всего эпизодов было и кто ещё мог участвовать в этой схеме.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал бизнесмена Алексея Костылёва, подозреваемого в хищении около 1 млрд рублей на гособоронзаказе при поставках беспилотников для Минобороны. Защита настаивала на смягчающих обстоятельствах: у него двое детей, в 2024 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также имеет ушиб мозга и когнитивное расстройство. Апелляция уже подана.