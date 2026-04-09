Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в хищении 19 млн под видом помощи СВО

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Евгения Колесникова, обвиняемого в мошенничестве на 19 миллионов рублей. Вместе с бывшим начальником ФКУ «Центравтомагистраль» Игорем Глазыриным он похитил деньги у совладельца частной фирмы под видом помощи бойцам СВО.

«Пушкинский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Колесникова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Срок меры — 22 мая», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.

По версии следствия, с августа по декабрь 2023 года злоумышленники убедили бизнесмена, что для заключения госконтрактов нужно выполнить поручения, в том числе перевести им 19 млн рублей якобы на гуманитарную помощь участникам СВО. Деньги фигуранты потратили на свои нужды. В октябре прошлого года, Глазырина уже арестовали по другому делу — о получении взятки в 12 млн рублей за помощь в заключении госконтракта.

Ранее тверской суд Москвы арестовал бизнесмена Алексея Костылёва, подозреваемого в хищении около 1 млрд рублей на гособоронзаказе при поставках беспилотников для Минобороны. Защита настаивала на смягчающих обстоятельствах: у него двое детей, в 2024 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также имеет ушиб мозга и когнитивное расстройство. Апелляция уже подана.