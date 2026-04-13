Семейная выплата: Кто сможет получить новое пособие на детей с 1 июня

С 1 июня 2026 года Социальный фонд начнёт приём заявлений на новую ежегодную семейную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Условие получения — родители и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать на территории страны.

В фонде уточнили, что право на выплату есть у обоих родителей при условии, что они являются налоговыми резидентами России и уплатили НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой.

Назначение выплаты будет проходить с учётом комплексной оценки нуждаемости: доход на члена семьи не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума, а имущество — соответствовать установленным законом критериям. Механизм выплаты следующий: налог с доходов родителей в течение года удерживается полностью, затем по итогам года его пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают.

Подать заявление можно через «Госуслуги», в отделениях Соцфонда или МФЦ. При этом новая выплата не отменяет право на другие пособия и меры поддержки.

