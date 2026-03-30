Продажи O'STIN рухнули на 17%, закрыто в 2,6 раза больше магазинов, чем открыто

В 2025 году сеть магазинов O'STIN закрыла в 2,6 раза больше точек, чем годом ранее, и приостановила развитие, следует из документов компании. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к отчёту по РСБУ.

Количество закрытых магазинов (62) в 2,3 раза превысило число открытых (19). Численность сотрудников сократилась на 15%, до 4896 человек. По словам источников, знакомых с планами ритейлера, в 2026 году сеть продолжит закрывать точки. Компания оптимизирует работу на фоне снижения рентабельности, роста затрат на логистику и налоги, а также падения оборота. В 2025 году розничные продажи сократились на 17,4%, до 40,4 млрд рублей.

O'STIN — один из крупнейших игроков на российском рынке одежды и обуви, входит в ГК «Спортмастер». Бренд основан в 2003 году, первый магазин открылся в Екатеринбурге. На конец 2024 года сеть насчитывала 700 точек в России и странах СНГ. По итогам 2025 года выручка компании снизилась на 13%, до 49,9 млрд рублей, чистая прибыль упала в 1,6 раза, до 887,4 млн

