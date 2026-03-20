20 марта, 13:03

В Роспатенте зарегистрирован товарный знак люксового бренда Cartier

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mats Wiklund

В Роспатенте зарегистрирован товарный знак «Картье» (Cartier) на русском языке. Регистрацию оформляла компания Richemont из Швейцарии, являющаяся владельцем люксового бренда, пишет телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Согласно материалам, правообладатель оформил регистрацию по нескольким классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 9, 14, 16, 18, 25, 34. Это даёт право выпускать и продавать очки, ювелирные изделия, канцелярские товары, сумки, аксессуары и пепельницы под брендом «Картье».

Регистрация на русском языке расширяет возможности компании по продвижению и защите своих товаров на российском рынке. Теперь фирма сможет официально использовать название «Картье» в документации, маркетинге и на продуктах, сохраняя юридическую защиту от подделок и незаконного использования бренда.

Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в Роспатенте
Ранее британский автопроизводитель Jaguar Land Rover оформил регистрацию своего товарного знака в России. Заявка от компании поступила в Роспатент ещё в конце марта 2024 года. Компания получила право выпускать в РФ широкий круг товаров — от косметики и масел до транспортных средств.

Владимир Озеров
