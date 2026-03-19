Yves Saint Laurent зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Французский модный дом Yves Saint Laurent зарегистрировал логотип в Роспатенте. Речь идёт о защите бренда на территории России.

Компания оформила товарный знак по классу МКТУ № 3. Эта категория охватывает продукцию в сфере парфюмерии и ухода. Регистрация позволяет выпускать и продавать духи, дезодоранты, а также косметику для кожи. Формально это даёт право на полноценное присутствие в соответствующем сегменте.

Ранее свой товарный знак на территории России зарегистрировал британский автогигант Jaguar Land Rover. Соответствующая заявка поступила в Роспатент из Великобритании ещё в конце марта 2024 года.