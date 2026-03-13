Роспатент зарегистрировал два товарных знака от Christian Dior

Один из крупнейших в мире модных домов Christian Dior официально оформил права на два товарных знака в России. Как выяснило РИА «Новости» из данных Роспатента, речь идёт о брендах Dioramour и J'Adior. Компания сможет продавать в РФ бижутерию, ювелирные изделия и изделия из кожи, а также одежду и головные уборы.

Заявки подали ещё летом 2024 года, но решение ведомство вынесло только сейчас — в марте 2026-го. Заявителем значится компания «Кристиан Диор кутюр». Процесс идёт от лица официальной структуры, а не через посредников.

Кроме того, итальянский бренд Kiko подал заявку на регистрацию товарного знака в России. В случае одобрения компания сможет продавать под своим брендом косметику и средства по уходу за кожей.

Ранее стало известно, что Алла Пугачёва может лишиться прав на один из своих необычных товарных знаков. Знак «Баронесса фон Орбах» впервые был зарегистрирован ещё в 1997 году. В СМИ тогда связывали название с аристократическими корнями актёра Миколаса Орбакаса — бывшего мужа певицы и отца Кристина Орбакайте. Исключительное право на знак действует до августа 2026 года. Если его не продлить вовремя, бренд может перестать принадлежать артистке.