Джаред Лето решил зарегистрировать свой бренд в России

Американский актёр и музыкант Джаред Лето, известный по группе Thirty Seconds to Mars, решил официально закрепить своё имя в России. Он подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Jared Leto, сообщает РИА «Новости».

Заявка датирована мартом 2026 года. Под этим брендом артист планирует продавать одежду, обувь и головные уборы, а также выпускать музыкальную продукцию и производить фильмы.

Ранее Life.ru сообщал, что певица Алла Пугачёва может лишиться прав на один из своих необычных товарных знаков. Речь идёт о бренде «Баронесса фон Орбах», срок действия которого истекает в 2026 году, причём Пугачёва уже несколько раз продлевала права на этот знак, а последняя запись в госреестре датирована 2016 годом.