17 марта, 18:52

Британский автогигант Jaguar Land Rover зарегистрировал товарный знак в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmitry Rukhlenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmitry Rukhlenko

В России официально зарегистрирован товарный знак с логотипом британской автомобильной марки Jaguar. Соответствующая заявка поступила в Роспатент из Великобритании ещё в конце марта 2024 года, свидетельствуют данные ведомства, пишет ТАСС.

Знак оформили сразу по нескольким классам международной классификации товаров и услуг — от косметики и масел до транспортных средств, ювелирных изделий, мебели, одежды, рекламных и финансовых услуг. Внушительный перечень включает также научные приборы, оборудование для нагрева и охлаждения, металлы, бумагу, кожгалантерею, игрушки и даже организацию мероприятий.

LG подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов в РФ

Ранее сообщалось, что американская The Coca-Cola Company продлила в России правовую охрану товарных знаков Coke и Coca-Cola. Согласно данным Роспатента, срок действия исключительных прав продлён ещё на 10 лет — до марта 2036 года. Они охраняются по классам международной классификации, включающим мебель, изделия из кости, рога и панциря, а также ковры, маты и линолеум.

Юлия Сафиулина
