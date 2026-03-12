LG подала в Роспатент заявки на регистрацию брендов в РФ

Южнокорейская корпорация LG Electronics продолжает укреплять свои позиции на российском рынке, несмотря на временные трудности с поставками. Так, 6 марта 2026 года компания «Элджи электроникс инк» подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков Express Dry и «Экспресс сушка».

Новые бренды планируется зарегистрировать по трём классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ): № 7 (бытовые приборы для уборки и стирки), № 9 (программное обеспечение для бытовой техники) и № 11 (электрические сушилки для одежды и белья) .

Ранее глава Роспатента Юрий Зубов в интервью ТАСС пояснял, что многие зарубежные компании продолжают регистрировать и продлевать свои товарные знаки в России для защиты от подделок и сохранения репутации бренда, даже если прямой доступ на рынок временно ограничен.

Это не первые шаги LG в этом направлении: в январе 2026 года компания подала заявки на регистрацию брендов Express Fill и Hyper Radiant Color Tech, а в феврале — Mini RGB evo и TurboWash. Российское юридическое лицо LG Electronics продолжает операционную деятельность: по итогам 2024 года его выручка выросла на 13% и достигла 41 млрд рублей.

В компании заявили, что не планируют уходить из России и сохраняют бренд, поддерживая минимальный уровень деятельности для предотвращения износа оборудования и сохранения рабочих мест.