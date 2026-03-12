Французские бренды Chloé и L'Oreal зарегистрировали новые товарные знаки в РФ

Французские компании Chloé и L'Oreal зарегистрировали товарные знаки на территории России. Об этом стало известно после анализа базы данных Роспатента, сообщает РИА «Новости». По данным агентства, заявки на регистрацию поступили в ведомство в 2025 году.

«Согласно документам, заявки на регистрацию поступили в ведомство в феврале и июле 2025 года, а в марте текущего года Роспатент принял решение о регистрации», — отмечает агентство.

Согласно информации Роспатента, под товарным знаком «Chloe. Клоэ» на российском рынке могут распространяться изделия из кожи, ювелирные украшения, очки, одежда и обувь. Также французская компания L'Oreal зарегистрировала товарный знак Renergie. Под этим брендом в России смогут продаваться средства по уходу за кожей и волосами.

Кроме того, в базе Роспатента указано, что французский модный дом Saint Laurent зарегистрировал товарный знак для продажи косметической и парфюмерной продукции. В материалах ведомства также говорится о заявках бренда Vivienne Sabó. Компания подала документы на регистрацию товарных знаков для косметических средств и средств ухода за кожей.

Ранее сообщалось, что итальянский бренд Valentino планирует вернуться на российский рынок. Компания подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков для косметики. Документы от фирмы поступили из Италии в феврале текущего года. Заявки охватывают широкий спектр косметической продукции, включая кремы, средства для макияжа и очищения.