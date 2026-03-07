Skoda Auto зарегистрировала новый товарный знак в России

Чешский автопроизводитель Skoda Auto, несмотря на приостановку деятельности в России в 2022 году, зарегистрировал свой товарный знак в РФ. Заявка на регистрацию была подана ещё в октябре 2025 года, а положительное решение ведомство приняло в марте 2026-го, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на данные Роспатента.

Под этим брендом в России «Шкода» может продавать не только легковые автомобили, но и самые разные виды транспорта — от автобусов и троллейбусов до поездов, а также комплектующие для них.

Напомним, что чешская Skoda Auto, входящая в концерн Volkswagen, объявила о приостановке производства на своих заводах в России и прекращении экспорта машин весной 2022 года.

Ранее сеть ресторанов McDonald's, ушедшая из России в 2022 году, зарегистрировала в стране товарный знак с изображением клоуна. Он право предоставлять услуги ресторанов, доставки продуктов и напитков, а также работать в формате кафе быстрого обслуживания, точек быстрого питания и кейтеринга.