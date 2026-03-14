Coca-Cola продлила права на два бренда в России до 2036 года

Американская корпорация The Coca-Cola Company продлила в России действие исключительных прав на бренды Coke и Coca-Cola. Как следует из данных Роспатента, срок охраны знаков продлён на 10 лет — до марта 2036 года.

Заявки были поданы из США ещё в марте 1996 года, а регистрация состоялась в августе 1998-го. Товарные знаки зарегистрированы по двум классам МКТУ, которые включают мебель, изделия из кости, рога и панциря, а также ковры, маты и линолеум. Несмотря на уход компании с российского рынка в 2022 году, юридическая защита брендов сохраняется.

В феврале Life.ru рассказывал, что оригинальная Coca-Cola зарубежного производства вернулась в магазины нескольких российских регионов. На полках появилась газировка из Великобритании, Польши и Японии, причём чаще всего встречается польская версия в жестяных банках по 0,33 литра. Напиток уже замечен в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Улан-Удэ, Краснодаре, Саратове и Махачкале.