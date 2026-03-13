Louis Vuitton оформил новые товарные знаки в России

Французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в России три товарных знака. Информация об этом появилась в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Заявки на оформление брендов были поданы в Роспатент в октябре 2024 года. Однако окончательная регистрация состоялась лишь в марте 2026 года. Среди зарегистрированных обозначений значатся La Fabrique du Temps и два варианта Louis Vuitton. Срок действия исключительных прав на них установлен до октября 2034 года. При этом сведения о правообладателе в открытых документах не раскрываются.

Согласно данным ведомства, бренды оформлены сразу по нескольким классам Международной классификации товаров и услуг. Речь идёт о категориях, связанных с парфюмерией, ювелирными украшениями, аксессуарами, одеждой и обувью. Также в перечень входят изделия из кожи и стекла, часы, бижутерия, бумажная продукция, оборудование для аудиовизуальных технологий и организация различных мероприятий.

Ранее стало известно, что один из крупнейших модных домов мира, Christian Dior, зарегистрировал в России два товарных знака. Речь идёт о брендах Dioramour и J'Adior. Компания получила право продавать в РФ бижутерию, ювелирные изделия, кожаные изделия, одежду и головные уборы.