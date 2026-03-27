Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 марта, 06:16

Около 13 брендов могут покинуть российский рынок в 2026 году

Торговый центр в России. Обложка © Life.ru

Торговый центр в России. Обложка © Life.ru

Около 13 брендов, часть из которых уже закрыла свои магазины, могут уйти с российского рынка в 2026 году. Об этом сообщили в консалтинговой компании CMWP.

В исследование вошли бренды товаров широкого потребления, которые уже полностью закрыли торговые точки или находятся в процессе ухода. Специализированные категории (автомобили, медицинские изделия) и сегмент общепита не учитывались.

Среди марок, закрывающих сеть на конец марта, оказались российские фэшн-бренды Mollis, Urban Vibes и YOLLO, а также Bugatti. В сегменте детских товаров сеть сворачивает российский Orby, а Pelican переводит бизнес в онлайн — у марки остаётся одна точка. Ранее сообщалось о планах уйти с рынка у российских брендов Modis, Zenden и Kovik.

Ряд компаний сокращает число магазинов. В их числе российские Desport (спорттовары), Motherbear (товары для детей), «Домотехника» (бытовая техника и электроника), а также Cats & Dogs (товары для животных), сообщает ТАСС.

В Роспатенте зарегистрирован товарный знак люксового бренда Cartier
В Роспатенте зарегистрирован товарный знак люксового бренда Cartier

Ранее британский автопроизводитель Jaguar Land Rover зарегистрировал свой товарный знак в России. Заявка поступила в Роспатент ещё в конце марта 2024 года. Компания получила исключительное право выпускать в РФ широкий перечень продукции — от косметики и масел до транспортных средств.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar