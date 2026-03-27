Около 13 брендов могут покинуть российский рынок в 2026 году

Около 13 брендов, часть из которых уже закрыла свои магазины, могут уйти с российского рынка в 2026 году. Об этом сообщили в консалтинговой компании CMWP.

В исследование вошли бренды товаров широкого потребления, которые уже полностью закрыли торговые точки или находятся в процессе ухода. Специализированные категории (автомобили, медицинские изделия) и сегмент общепита не учитывались.

Среди марок, закрывающих сеть на конец марта, оказались российские фэшн-бренды Mollis, Urban Vibes и YOLLO, а также Bugatti. В сегменте детских товаров сеть сворачивает российский Orby, а Pelican переводит бизнес в онлайн — у марки остаётся одна точка. Ранее сообщалось о планах уйти с рынка у российских брендов Modis, Zenden и Kovik.

Ряд компаний сокращает число магазинов. В их числе российские Desport (спорттовары), Motherbear (товары для детей), «Домотехника» (бытовая техника и электроника), а также Cats & Dogs (товары для животных), сообщает ТАСС.

