Удар по всей цепочке стоимости: Life.ru узнал, что ждёт бьюти-рынок России с повышением НДС

С 2026 года россиян ждёт повышение ставки НДС с 20% до 22%, а также поэтапное снижение порога освобождения от налога для бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. Основатель сети клиник «Абрикосик» Константин Гонке в беседе с Life.ru объяснил, что эти изменения запустят цепную реакцию в бьюти-индустрии, вызвав рост цен на услуги салонов красоты и клиник эстетической медицины.

Повышение НДС ударит по всей цепочке создания стоимости — от производителей косметики и оборудования до салонов и конечных потребителей. Бизнесу придётся закладывать возросшие расходы в цены, что приведёт к подорожанию услуг на 15-25%.

«Для бьюти-индустрии, которая работает на стыке ритейла и услуг, это изменение станет серьёзным вызовом, запустив реакцию по всей отрасли. Дело в том, что повышение НДС — это не просто +2% к итоговому чеку. Это инфляционный удар по всей цепочке создания стоимости», — отметил эксперт.

Особую сложность создаёт поэтапное снижение порога освобождения от НДС для пользователей упрощённой системы налогообложения: с 2026 года — с 60 до 20 млн рублей, с 2027 — до 15 млн, с 2028 — до 10 млн рублей. Это затронет большинство средних салонов красоты, которые ранее не платили налог. Отрасль ждёт перераспределение клиентов: постоянные клиенты премиум-сегмента сохранят лояльность, а аудитория среднего класса начнёт переходить к самозанятым мастерам, чьи услуги останутся на 20-30% дешевле.

Кадровый состав индустрии также претерпит изменения: многие специалисты рассмотрят возможность смены профессии или ухода в самозанятость. Уже сейчас салоны сталкиваются с высокими запросами мастеров — до 40% от стоимости услуги, что при растущих налогах делает бизнес нерентабельным. Наиболее уязвимыми окажутся средние салоны красоты и клиники, оказавшиеся в «ловушке» между растущими издержками и жесткой конкуренцией.

Перед бьюти-бизнесом в России открываются три основных пути. Первый вариант — сокращение фонда оплаты труда через снижение процентных ставок мастеров или переход на фиксированные оклады, однако это неминуемо спровоцирует отток наиболее квалифицированных кадров. Второй путь предполагает повышение операционной эффективности за счёт максимальной загрузки салонов, что в условиях обостряющейся конкуренции представляет значительную сложность. Третий сценарий — прямое повышение цен при одновременном сокращении рентабельности с 20% до 7-8%.

В выигрышной позиции в такой ситуации окажутся крупные сети, способные договориться о лучших условиях с поставщиками, узкие нишевые специалисты с лояльной клиентской базой и сервисы для самозанятых мастеров.

«Повышение НДС станет испытанием на прочность, в первую очередь, для средних салонов красоты и эстетических клиник. Они находятся в «ловушке»: с одной стороны — растущие налоги и затраты, с другой — жёсткая конкуренция с нелегальными игроками и растущими сетями, которые могут нивелировать издержки за счёт масштаба», — считает Гонке.

Ранее экономист предрёк подорожание товаров на 10-15% после повышения НДС. Эксперт считает прогнозы о росте цен на 20-30% фантастическими, однако более скромный, но чувствительный для кошелька показатель выглядит вполне реальным. По его словам, бизнес будет адаптироваться к новым условиям чаще всего не за счёт сокращения собственной прибыли, а за счёт конечного потребителя.