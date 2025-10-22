Россиянки стали реже ходить в маникюрные салоны и «обрушили» бьюти-индустрию

С начала 2025 года россияне стали заметно реже посещать салоны и студии ногтевого сервиса. Трафик снизился на 5–8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ведомостям» сообщила президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Ляля Садыкова.

«Если раньше спрос на маникюр рос ежегодно на 12–17%, то сейчас мы видим очевидный спад», — отметила она.

Текущие показатели контрастируют с предыдущими годами, когда индустрия ногтевого сервиса демонстрировала устойчивый рост. Конкретные объёмы рынка эксперт не уточнила. Тенденцию подтверждают и в салонном бизнесе. Управляющий партнёр сетей «Пальчики», «Фейсолоджи» и «Шевелюр» Антон Дерконос сообщил, что в их заведениях спрос на маникюр за десять месяцев 2025 года упал на 6–7%.

Отмечалось, что в 2023 году рынок косметических и парикмахерских услуг в России вырос на 12,1%, достигнув 212,9 млрд рублей, а в 2024 году ожидался прирост ещё на 4,6%. Однако нынешняя динамика может скорректировать прогнозы.

