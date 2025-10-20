Сектор Газа
20 октября, 14:23

Россиян научили распознавать и преодолевать цифровую зависимость

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Интернет-зависимость признана полноценным психическим расстройством в международной классификации болезней, предупредил психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин. По его словам, это нарушение приравнивается к алкогольной и наркотической зависимости и включает четыре основные формы проявления.

Специалист выделил ключевые типы зависимости: сексуальную с постоянным просмотром порнографии, коммуникативную с замещением реального общения виртуальным, игровую с финансовыми потерями и информационную с перегрузкой мышления. Он отметил, что для диагностики разработан специальный опросник, где положительные ответы на три и более пункта указывают на наличие проблемы.

При неправильном использовании интернет превращается в серьёзную угрозу для психического и физического здоровья, разрушая социальные связи и когнитивные функции. В то же время самостоятельное преодоление зависимости удаётся менее чем 10% людей. В России применяются два основных метода лечения: психотерапия без медикаментов и психофармакотерапия с назначением антидепрессантов, но последний метод не исключает риск лекарственной зависимости.

«Важно вовремя распознать признаки зависимости и обратиться за помощью к специалистам. Соблюдение баланса между виртуальной жизнью и реальным общением — ключ к здоровому и полноценному образу жизни», — заключил собеседник RuNews24.ru.

Ранее ВЦИОМ назвал топ-5 главных цифровых фобий россиян. Самым распространённым страхом стала утечка персональных данных. Далее следуют: распространение фейковых новостей, зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ, взлом гаджетов через сеть и превышение полномочий компаниями при сборе данных.

