ВЦИОМ назвал топ-5 главных цифровых фобий россиян

Россияне рассказали о пяти своих основных цифровых страхах, поставив на первую строчку утечку личных данных. Информацию граждане уточнили во время опроса, который провёл аналитический центр ВЦИОМ по телефону 8 августа среди 1600 россиян старше 18 лет.

Самым распространённым страхом стала утечка персональных данных. Далее следуют: распространение фейковых новостей, зависимость от стабильной работы интернета и цифровых платформ, взлом гаджетов через сеть и превышение полномочий компаниями при сборе данных.

«Если глобально посмотреть на эту картину, можем видеть, что мы воспринимаем как опасность, как реализуемый страх какие-то личностные истории, с которыми мы сталкиваемся. Именно поэтому мы здесь видим и кибербезопасность, и приватность, потому что каждый из нас каждый день или мы сами, или кто-либо из наших знакомых, или же мы видим это в СМИ, сталкиваются с этой проблематикой», — заявил директор департамента социальных исследований и консалтинга Аналитического центра ВЦИОМ Андрей Даудрих.

Интегральный индекс, охватывающий все пять исследованных категорий, составляет 22 пункта, что соответствует слабовыраженной, так называемой «жёлтой зоне». Это говорит, что россияне ощущают определённую степень уязвимости в отношении личных рисков, связанных с цифровой средой.

Несмотря на наличие цифровых страхов, жители России продолжают активно пользоваться интернетом и мессенджерами. Смартфоны стали обыденностью даже для пенсионеров, хотя и не являются для них основным инструментом. По данным Life.ru, более половины российских пенсионеров (54%) не используют интернет, а около 71% пользователей смартфонов старше 60 лет не прибегают к мессенджерам для повседневной связи с близкими.