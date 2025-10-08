Валдайский форум
8 октября, 10:42

Госдума займётся тотальной зачисткой нелегальных онлайн-казино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Clari Massimiliano

Группа депутатов от партии «Единая Россия» во главе с председателем комитета Госдумы по молодёжной политике Артёмом Метелевым внесла на рассмотрение палаты пакет законопроектов, направленных на борьбу с нелегальными онлайн-казино.

Артём Метелев

депутат Госдумы

По словам парламентария, инициатива направлена на защиту граждан, в первую очередь молодёжи, от зависимости и финансовых рисков, связанных с деятельностью нелегальных игровых площадок. Подробности содержания законопроектов пока не раскрываются.

Азартные игры в интернете в России запрещены с 2009 года — легально действуют только игорные зоны (например, «Приморье», «Сочи» и др.). Тем не менее теневой рынок нелегальных онлайн-казино остаётся масштабным: площадки работают с зарубежных серверов, используют «зеркала» и схемы маскировки, что затрудняет их полное блокирование и приводит к крупным финансовым рискам для игроков.

Госорганы регулярно применяют инструменты давления: Роскомнадзор блокирует домены, Центробанк и платёжные системы перекрывают каналы перевода средств, усилен контроль рекламы в соцсетях и мессенджерах. Однако противодействие постоянно догоняет новые технические приёмы злоумышленников, поэтому парламентарии предлагают ужесточить ответственность и ввести дополнительные механизмы раннего пресечения деятельности организаторов.

