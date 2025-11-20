Россия и США
20 ноября, 12:22

Госдума приняла законопроект о пересмотре НДС с 2026 года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / thekovtun

Госдума приняла законопроект о пересмотре НДС. С 2026 года он вырастет с 20% до 22%.

При этом льготы на самое важное сохранятся. Продукты, лекарства, детские товары и книги останутся под пониженной ставкой в 10%. Подорожание затронет лишь некоторые категории, например, молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

Для бизнеса тоже есть послабления. Малых и средних предпринимателей, которые впервые перейдут на НДС в 2026-м, не будут сразу наказывать за ошибки. Им дадут время, чтобы разобраться с новыми правилами.

Налоговая реформа 2026: что изменилось во втором чтении и как это повлияет на ИП и УСН
Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении одобрила бюджет страны на ближайшие три года (с 2026 по 2028). Главные прогнозы говорят о том, что ВВП будет стабильно расти и к 2028 году достигнет 276,3 трлн рублей. А инфляция, как ожидается, останется на уровне 4% в год.

Алиса Хуссаин
