Мужчины поколения Y подались в эзотерику и бьюти-сферу, Life.ru узнал, почему

Современные мужчины-миллениалы находятся в активном поиске себя, осваивая новые и порой весьма неожиданные профессии и увлечения, рассказала Life.ru психолог Ольга Бурлакова. Эксперт связывает это явление с историческими трансформациями и поиском идентичности в эпоху перемен.

«Сейчас миллениалы-мужчины действительно находятся в поиске себя. Это связано с тем, что их возрастной период совпал с распадом Советского Союза и исчезновением общей идеологии, которая объединяла нацию. Раньше главенствовали труд, коллективизм, помощь друг другу, совместные поездки», — отметила Бурлакова.

Психолог отмечает, что на смену коллективизму пришли рыночные отношения, в которых акцент сместился на личную выгоду, что привело к разобщению общества.

«Общество стало разобщённым: главное — урвать что-то для себя. Честь, совесть, взаимовыручка отошли на второй план, а в первую — личный доход. Хотя раньше были попытки что-то урвать, сейчас это вышло в приоритет», — подчеркнула специалист.

В этой ситуации мужчины-миллениалы стремятся обрести себя, примеривая различные роли и увлечения. Если раньше идеалом были рыбалка или охота, то сегодня они выбирают креативные и трендовые направления.

«В этих условиях формируется неопределённость идентичности: кто я? Человек, готовый сотрудничать и дружить? Или человек, ищущий выгоду? Именно поэтому миллениалы, особенно мужчины, придумывают себе новые роли, ищут нестандартные хобби, играют в кого то. И это уже не привычные для всех рыбалка, охота, игра в танки на компьютере», — пояснила психолог.

По словам эксперта, такой выбор помогает им стать частью определённой группы и найти своё место в обществе. Она добавила, что в их арсенале оказываются различные занятия: от рукоделия и ароматерапии до вязания, гаданий, дизайна виртуальной реальности, IT и следования принципам здорового образа жизни. Несмотря на наличие профессии, семьи и детей, их психологическая идентичность зачастую остаётся до конца не сформированной, поэтому они находятся в постоянном поиске себя, ориентируясь при этом на современные тренды и популярные области. Эксперт также подчеркнула, что выбор зачастую диктуется модой: к примеру, увлечение фитнесом обусловлено его популярностью, поскольку это упрощает процесс социализации. В итоге, идентификация через хобби становится способом примкнуть к определённой группе и частично определить себя.

Особое внимание привлекает интерес мужчин к «женским» профессиям, таким как астрология, тарология, родология и даже маникюр. Ольга Бурлакова считает, что в будущем миллениалы продолжат искать себя в спорте, технологиях, сфере здоровья и цифровых практиках, ориентируясь на личную выгоду и самореализацию.

«Кроме того, у миллениалов популярны были разные хобби: мужчины сейчас могут увлекаться рукоделием, ароматерапией, вязанием, гаданиями, танцами, фитнесом, ПП-едой, бегом, трекингом. Сейчас приоритет всё больше смещается в сторону IT-технологий: создание NFT, криптовалюты, запуск стартапов, развитие коучинга. Кстати, зачастую мужчины берут на себя якобы женские увлечения – они становятся астрологами, тарологами, родологами, мастерами маникюра», — заключила психолог.