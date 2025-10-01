Психолог объяснил, испытывают ли зумеры «позитивный стресс» от того, что в их жизни всё хорошо

В социальных сетях появился новый термин «позитивный стресс», с которым столкнулась россиянка после приёма врача. Такой диагноз её ребёнок получил после приёма невролога. Однако клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Life.ru заявил, что с точки зрения психологии в этой фразе происходит подмена понятий.

«Научный термин для этого — эустресс. Это состояние мобилизации организма, когда мы предвкушаем важное событие. Например, через два дня у вас отпуск на море: чемодан не собран, на работе завал, но всё спорится, отчёты вы делаете с такой скоростью, что сами удивляетесь. Вас подхлёстывает позитивный стресс потому, что есть цель», — рассказал психолог.

Мать, столкнувшаяся с таким «диагнозом» у ребёнка, возможно, не до конца его осознала. В действительности это не приятное волнение, а перегрузка, вызывающая негативную реакцию в организме малыша. Происходит столкновение ценностей между поколениями: то, что считалось благом для одних, воспринимается как бремя другими. Те, кто рос в 90-е, помнят дефицит и бедность, поэтому стремятся «дать детям всё» в качестве проявления любви.

Однако дети, родившиеся в 2010-е, выросли в другой реальности, где смартфоны, кружки и путешествия доступны сразу. Родители, стремясь компенсировать собственное детство, активно вовлекают их во множество занятий, что приводит к психосоматическим реакциям: головным болям, нервным тикам и усталости.

«Разница поколений чувствуется не только в ценностях, но и в теле: этот разрыв проявляется особенно остро. Когда взрослый ходит на нелюбимую работу, он начинает болеть — от простуд до хронических заболеваний. С детьми происходит то же самое: если родитель реализует свои мечты через кружки и развлечения ребёнка, не спросив его желаний, тело отвечает отказом», — объяснил Самбурский.

Истинное понимание ситуации заключается в том, что это не «позитивный стресс», а дистресс — разрушительное перенапряжение. Родители, не замечающие этого, игнорируют реальное состояние ребёнка. Подлинный эустресс дарит вдохновение и энергию, тогда как необходимость в консультации невролога свидетельствует о том, что надо бы уже остановиться. К сожалению, ошибочные представления легко распространяются. Искажённое понимание термина, однажды озвученное, быстро подхватывается и тиражируется без должного критического анализа, порождая тем самым опасные заблуждения.

Ранее Life.ru рассказал о тенденции выплачивать детям зарплату за хорошие оценки, отмечая, что такой подход может быть более эффективным, чем создание «позитивного стресса». Считается, что подобное поощрение поможет школьникам освоить навыки управления финансами. Однако, если учёба не вызывает у ребёнка интереса, использование денежного стимулирования может привести к нежелательным последствиям.