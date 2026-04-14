Домашний интернет в России может подорожать на 30%

Интернет в России может подорожать на 30%, если будут введены новые требования к провайдерам, заявил аналитик Денис Кусков. Он напомнил, что Минцифры предлагает изменить правила работы операторов: ввести платные лицензии и обязать их подключаться к системе СОРМ, которая позволяет силовым органам проводить оперативно-разыскные мероприятия.

«Операторы уже подключены к СОРМ. Если возникнут новые требования, влекущие за собой значительные затраты, операторы, безусловно, переложат их на нас — абонентов. Это может привести к росту цен до 30%...» — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Многое будет зависеть от стоимости самих лицензий, только после этого можно будет точнее оценить рост тарифов для конечных пользователей. Новые правила могут особенно болезненно ударить по небольшим провайдерам, которые могут начать объединяться в более крупные структуры либо продавать бизнес лидерам рынка, отметил эксперт.

Тем временем в Москве провайдеры домашнего интернета приступили к формированию системы «белых списков», которая уже внедрена в работу мобильной сети. Они помогут не потерять доступ к определённому числу важных сайтов в случаях отключения интернета.