24 марта, 13:32

Депутаты хотят запретить провайдерам брать плату за обход блокировок

В Госдуме предложили запретить провайдерам взимать дополнительную плату за использование VPN. С такой инициативой выступили депутаты от фракции «Новые люди». Соответствующее обращение направлено в Минцифры, которое есть в распоряжении РИА «Новости».

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления запрета на взимание дополнительной платы исключительно за использование технологий VPN как способа обеспечения конфиденциальности и безопасности соединения, а также установления требования о полной прозрачности критериев классификации трафика», — говорится в документе.

Инициаторами предложения выступили парламентарии во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Обращение адресовано министру цифрового развития Максуту Шадаеву. По мнению авторов, отсутствие прозрачной информации о принципах классификации и тарификации интернет-трафика создаёт неопределённость для пользователей. Граждане не всегда понимают, на каком основании формируются списания за услуги связи.

Ранее в сервисных центрах по ремонту техники Apple зафиксировали рост обращений владельцев iPhone с жалобами на неисправности. Специалисты связывают это с постоянным использованием VPN на фоне ограничений доступа к Telegram, особенно в ночное время.

Милена Скрипальщикова
