У россиян массово выходят из строя iPhone из-за ночной зарядки с включённым VPN

Обложка © Gemini Nano Banana

Обложка © Gemini Nano Banana

В сервисах по ремонту техники Apple фиксируют резкий рост обращений от владельцев iPhone, вышедших из строя. Причина — постоянное использование VPN на фоне блокировки Telegram, особенно во время ночной зарядки. Об этом рассказали BAZA специалисты по ремонту.

Если раньше пользователи отключали сервисы обхода блокировок на ночь, то теперь, опасаясь пропустить важные сообщения, оставляют VPN активными круглосуточно. Большинство таких приложений не оптимизированы под iOS, из-за чего шифрование трафика перегружает процессор. В сочетании с беспроводной зарядкой и дешёвым чехлом, который не отводит тепло, устройство перегревается.

Срабатывает защита от перегрева — iPhone отключается. В некоторых случаях перегрев приводит к короткому замыканию, и ремонт обходится очень дорого. Специалисты рекомендуют не оставлять телефон на зарядке с включённым VPN на ночь и использовать качественные чехлы.

Ловушка для доверчивых: Депутат объяснил, как бесплатные VPN крадут ваши деньги
Ловушка для доверчивых: Депутат объяснил, как бесплатные VPN крадут ваши деньги

Ранее Life.ru писал, что мошенники применяют для взлома iPhone шпионское ПО, доступное только силовикам. За последний месяц специалисты выявили как минимум две киберкампании, эксплуатирующие уязвимости iOS. В одном случае использовался инструмент Coruna, изначально созданный для неизвестного госзаказчика, но позже попавший к китайской хакерской группе. Заражение происходило при посещении поддельных крипто- и финансовых сайтов без необходимости кликов или загрузок.

Дарья Денисова
