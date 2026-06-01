1 июня, 03:00

В России подсчитали стоимость недельной продуктовой корзины на ребёнка

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Стоимость недельного набора продуктов для ребёнка, рассчитанного по нормативам потребительской корзины, в июне 2026 года составляет 1912 рублей.

Согласно исследованию сервиса «Апельсин», результаты которого есть в распоряжении Life.ru, в недельный набор продуктов для ребёнка входят 1,5 кг круп и хлеба, 3,8 кг овощей и картофеля, 2,3 кг фруктов, 0,8 кг мяса, 350 г рыбы, 6,9 кг молочных продуктов и три яйца.

Аналитики подсчитали среднюю стоимость такого набора — она составила 1912 рублей. В расчёте использовались базовые продукты, соответствующие нормативам потребительской корзины.

Средняя стоимость недельного набора продуктов для ребёнка в июне 2026 года. Фото © Life.ru

Из круп и хлебобулочных изделий: 200 г хлеба обойдутся в 12 рублей, 300 г макарон — в 13 рублей, 330 г риса — в 11 рублей, столько же гречки — в 12 рублей, овсянки — в 15 рублей.

Из овощей и фруктов: 1,3 кг огурцов стоят 125 рублей, 1,3 кг помидоров — 228 рублей, 1,2 кг картофеля — 65 рублей, 800 г апельсинов — 64 рубля, 750 г яблок — 75 рублей, столько же киви — 75 рублей.

Мясные и рыбные продукты: 0,8 кг свинины обойдутся в 192 рубля, 350 г минтая — в 82 рубля.

Молочные продукты и яйца: 4,5 литра молока стоят 297 рублей, 1 кг творога — 303 рубля, 1 кг кефира — 99 рублей, 400 г сыра — 220 рублей, три яйца — 24 рубля.

Таким образом, средняя стоимость недельной продуктовой корзины для ребёнка составляет 1912 рублей.

Ранее Life.ru сообщал, что за последний год в России заметно подешевели овощи, традиционно входящие в борщевой набор. Также снижение цен было зафиксировано на сливочное масло. По данным экспертов, этому способствовали расширение прямых закупок у российских производителей и сокращение объёмов сезонного импорта.

Ольга Годуненко
