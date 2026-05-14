За год в России сильнее всего подешевели овощи для борща и сливочное масло, узнал Life.ru

Социально значимые продукты в России в апреле подешевели на 1,1% по сравнению с мартом и почти на 9% в годовом выражении. Об этом Life.ru рассказали в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) со ссылкой на данные мониторинга собственного аналитического центра.

Сильнее всего за месяц снизились цены на пшено — на 16,5%, рис — на 10,6%, картофель — на 9,4%, пшеничную муку — на 8,1% и свинину — на 7,8%. Также подешевели чёрный чай, куриные яйца, вермишель, молоко, сливочное масло, баранина и сезонные яблоки. В пределах 1% снизились цены на гречку, соль, подсолнечное масло и хлебобулочные изделия из пшеничной муки.

В АКОРТ сообщили, что наценка торговых сетей на социально значимые продукты «первой цены» в апреле обновила исторический минимум и составила 0,5%. Для сравнения: в марте показатель находился на уровне 1,6%, а в апреле прошлого года — 2,7%. При этом в 13 из 25 социально значимых категорий ритейлеры продавали товары ниже закупочной стоимости, включая морковь, белокочанную капусту, гречку, яйца, рис, сахар и подсолнечное масло.

«Апрельское снижение цен на социально значимые продукты — результат последовательной работы крупных ритейлеров по поддержанию доступности базовой продуктовой корзины», — заявил председатель АКОРТ Станислав Богданов.

В годовом выражении наиболее заметно подешевели овощи борщевого набора: картофель — на 43,7%, свёкла — на 42,6%, белокочанная капуста — на 34,7%, репчатый лук — на 31,3%. Также существенно снизились цены на сливочное масло (18,7%), рис, чёрный чай, соль, свинину, муку, вермишель, подсолнечное масло и молоко. В АКОРТ отметили, что в этом сезоне торговые сети расширили прямые закупки овощей у российских производителей и сократили объёмы сезонного импорта.

