Подсчитана средняя цена домашнего шашлыка на майские праздники

Приготовление трёх порций шашлыка из свиной шеи в домашних условиях в первых числах мая обойдётся российским покупателям приблизительно в 280 рублей. В эту стоимость заложены 500 граммов мяса и четверть килограмма репчатого лука для маринада, сообщил РИА «Новости» глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Если же говорить о расширенной пикниковой корзине, куда вдобавок к мясу и луку входят килограмм помидоров, килограмм свежих огурцов, бутылочка кетчупа и 150 граммов зелени (зелёный лук, укроп с петрушкой), то чек вырастет до 830 рублей. Богданов обратил внимание, что свинина уже второй год подряд остаётся наиболее выгодным вариантом мяса для шашлыка в крупных продуктовых сетях, причём минимальная стоимость килограмма продукта, полностью готового к жарке на углях, стартует от 250 рублей. Как он уточнил, ценники на свиной шашлык за последние 12 месяцев двигались в русле общей инфляции, однако лидерство в своём сегменте эта позиция сохранила.

Следом по степени доступности, по словам главы АКОРТ, идёт курятина: смесь окорочков и крыльев цыплёнка-бройлера можно приобрести минимум за 260 рублей за килограмм, а маринованный шашлык из курицы — от 285 рублей. Господин Богданов добавил, что шашлык из куриного мяса с прошлого года потерял в цене почти 8%. По индейке также наблюдается снижение: в среднем мясо стало дешевле на 10% относительно прошлогодних показателей благодаря расширению ассортиментной линейки, а минимальный порог входа за килограмм готового шашлычного набора составляет 511 рублей.

Помимо этого, председатель АКОРТ сообщил, что на фоне майских праздников серьёзно упали в стоимости сезонные овощи. Например, помидоры за месяц стали легче для кошелька на 35%: если в начале апреля их минимальная цена держалась на отметке 249 рублей за килограмм, то в мае она опустилась до 160 рублей. Огурцы за тот же временной промежуток подешевели более чем вдвое — со 159 до 70 рублей за килограмм. Что касается зелени, то 100-граммовая упаковка зелёного лука или петрушки обойдётся минимум в 60 рублей, тогда как укроп — уже от 100 рублей.

