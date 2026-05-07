«Социальный продукт»: В Госдуме нашли урок в истории с яйцами на фоне скандала с картофелем

В Госдуме призвали профильные ведомства обратить внимание на ситуацию с российским картофелем. Депутат Ярослав Нилов в разговоре с Life.ru заявил, что отечественных фермеров нужно поддерживать на региональном и федеральном уровне.

Так он отреагировал на жалобы аграриев, которые ранее заявили о проблемах со сбытом урожая из-за роста поставок импортной продукции. По словам производителей, склады остаются переполненными, а торговые сети всё чаще выбирают молодой картофель из других стран.

Нилов подчеркнул, что картофель относится к социально значимым продуктам. Его регулярно закупают не только семьи, но и социальные учреждения, поэтому ситуация касается широкого круга потребителей.

«Должна всегда действовать жёсткая политика протекционизма. Надо поддерживать отечественного производителя. В сельском хозяйстве должны быть приняты решения на региональном и федеральном уровне, чтобы наших фермеров слушать и поддерживать», — заявил депутат.

Он также напомнил историю с яйцами, когда после резкого роста цен власти использовали дополнительные механизмы регулирования рынка. По словам Нилова, это показывает, что инструменты влияния у государства есть.

«И, конечно, надо поддерживать отечественного производителя — это очевидно. Как потребитель этого продукта считаю, что поддерживать необходимо», — отметил парламентарий.

Нилов добавил, что речь идёт не только о цене картофеля на полке, но и о рабочих местах, доходах регионов, сбыте отечественной продукции и устойчивости сельхозпредприятий.

Теперь, по его словам, Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и региональным властям стоит отдельно заняться этой темой. Депутат считает, что при принятии решений нужно в первую очередь учитывать интересы российских сельхозпроизводителей.

Ранее фермерские объединения из Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок их овощей крупными торговыми сетями. Аграрии даже заявили о возможном уничтожении урожая картофеля из-за отсутствия спроса у ритейлеров.