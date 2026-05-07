День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 мая, 14:59

«Социальный продукт»: В Госдуме нашли урок в истории с яйцами на фоне скандала с картофелем

Депутат Нилов напомнил о ценах на яйца на фоне спора о картофеле

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

В Госдуме призвали профильные ведомства обратить внимание на ситуацию с российским картофелем. Депутат Ярослав Нилов в разговоре с Life.ru заявил, что отечественных фермеров нужно поддерживать на региональном и федеральном уровне.

Так он отреагировал на жалобы аграриев, которые ранее заявили о проблемах со сбытом урожая из-за роста поставок импортной продукции. По словам производителей, склады остаются переполненными, а торговые сети всё чаще выбирают молодой картофель из других стран.

Нилов подчеркнул, что картофель относится к социально значимым продуктам. Его регулярно закупают не только семьи, но и социальные учреждения, поэтому ситуация касается широкого круга потребителей.

«Должна всегда действовать жёсткая политика протекционизма. Надо поддерживать отечественного производителя. В сельском хозяйстве должны быть приняты решения на региональном и федеральном уровне, чтобы наших фермеров слушать и поддерживать», — заявил депутат.

Картофельный кризис получил продолжение: в Госдуме заговорили о защите фермеров
Картофельный кризис получил продолжение: в Госдуме заговорили о защите фермеров

Он также напомнил историю с яйцами, когда после резкого роста цен власти использовали дополнительные механизмы регулирования рынка. По словам Нилова, это показывает, что инструменты влияния у государства есть.

«И, конечно, надо поддерживать отечественного производителя — это очевидно. Как потребитель этого продукта считаю, что поддерживать необходимо», — отметил парламентарий.

Нилов добавил, что речь идёт не только о цене картофеля на полке, но и о рабочих местах, доходах регионов, сбыте отечественной продукции и устойчивости сельхозпредприятий.

Теперь, по его словам, Минсельхозу, Минпромторгу, Минэкономразвития и региональным властям стоит отдельно заняться этой темой. Депутат считает, что при принятии решений нужно в первую очередь учитывать интересы российских сельхозпроизводителей.

Аграрии заявили о возможном уничтожении урожая картофеля из-за отсутствия спроса
Аграрии заявили о возможном уничтожении урожая картофеля из-за отсутствия спроса

Ранее фермерские объединения из Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок их овощей крупными торговыми сетями. Аграрии даже заявили о возможном уничтожении урожая картофеля из-за отсутствия спроса у ритейлеров.

Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.

BannerImage
Екатерина Хмелева
  • Новости
  • Только на LIFE
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Ярослав Нилов
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar