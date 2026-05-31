Россиянам рассказали, сколько бесплатных пакетов можно выносить из магазина

Покупатель не вправе забирать из магазина лишние фасовочные пакеты, если они не понадобились ему для продуктов. Об этом рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева, пишет «Прайм».

«Если покупатель отмотал лишнее количество пакетов для взвешивания продуктов, но в итоге они ему не пригодились, он не имеет права забирать эти излишки с собой. Даже несмотря на то, что пакеты уже оторваны и магазин вряд ли сможет использовать их повторно, их вынос за пределы торговой точки юридически расценивается как умышленное присвоение чужого имущества», — пояснила Георгиева.

По словам юриста, фасовочные пакеты остаются имуществом магазина до того момента, пока покупатель не использовал их по назначению или не оплатил, если речь идёт о платной упаковке. Поэтому брать такие пакеты с запасом и уносить их домой нельзя.

Эксперт уточнила, что на практике привлечь покупателя к ответственности можно, если его поймали с поличным на выходе. При этом сотрудники магазина не имеют права сами проводить досмотр. Они могут вызвать полицию. Исключением может стать ситуация, когда магазин зафиксировал на видео систематическое хищение пакетов одним и тем же человеком. В таком случае записи могут использовать как доказательство.

Юрист напомнила, что ответственность за мелкое хищение наступает при любой сумме ущерба. Она может повлечь штраф, административный арест или обязательные работы. Если ущерб превысит 2,5 тыс. рублей, дело могут квалифицировать уже по уголовной статье. Однако для наказания нужно доказать прямой умысел.

