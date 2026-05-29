Юрист объяснил, сколько можно взыскать за травму в магазине

Посетительница столичного магазина одежды получила серьёзную травму. Стилист Анна наступила на металлический прут, торчавший из пола в зоне с бельём. Опасный предмет уже убрали, а пострадавшая готовит иск в суд, намереваясь взыскать компенсацию за моральный и физический вред. «Вечерняя Москва» выяснила у юриста Дмитрия Кваши, реально ли добиться денежных выплат и привлечь владельца торговой точки к ответственности.

Если гражданин получил тяжёлую травму в публичном месте, то согласно закону «О защите прав потребителей» он вправе обращаться в суд за возмещением вреда жизни и здоровью, пояснил юрист.

«В первую очередь к ответственности будет привлечён магазин, так как инцидент произошёл на его территории. Но в некоторых случаях потребовать компенсацию можно и с самого ТЦ, в котором был расположен магазин», — сказал эксперт.

Это возможно, если удастся доказать, что арендатор неоднократно просил собственника комплекса убрать опасный объект, но тот проигнорировал обращение. Адвокат уточнил, что если магазин откажется урегулировать конфликт мирно и добровольно возмещать ущерб, то суд дополнительно взыщет с него ещё 50% от первоначальной суммы иска.

Ранее юрист рассказал, как можно на первом свидании наказать «букетчицу» и вернуть свои деньги. Механизм мошенничества незамысловат. На дейтинг-платформе мужчине назначают встречу. Во время променада спутница заводит кавалера во флористическую лавку и просит преподнести ей букет. Получив цветы, дама тут же испаряется.