Обманули на свидании? Юрист рассказал, как наказать «букетчицу» и вернуть свои деньги

Мужчина дарит букет на первом свидании, а через час цветы уже красуются в витрине и ждут нового покупателя. Схему обмана с «букетчицами» раскрыл общественный деятель Дамир Крюков в разговоре с «Вечерней Москвой».

Суть обмана проста. На сайте знакомств мужчине назначают встречу. Во время прогулки спутница заводит его в цветочный салон и просит сделать подарок. Сразу после получения букета девушка исчезает.

У каждой команды аферистов есть три звена. Операторы — мужчины, ведущие переписку сразу с 10–20 аккаунтов. Собранное на жертву досье получает куратор. Он оценивает, сколько денег можно вытянуть, и передаёт сведения «охотницам». На одной точке могут работать сразу четыре таких девушки.

Расчёт строится на психологии. Мужчина на первом свидании хочет выглядеть щедрым. Ценники в салоне выглядят обычно, но после оформления композиции в чек вносят игрушки и дорогой декор. Сославшись на срочные дела, новая знакомая уходит на следующее рандеву.

Букет же возвращается продавцам. Один и тот же товар способен сменить владельца до пяти раз. В выгоде остаются все, кроме обманутого мужчины: салоны, кураторы, девушки.

Юрист Никита Тарновский пояснил: такие действия квалифицируются как мошенничество. При сборе доказательств фигурантам может грозить до пяти лет лишения свободы. Для подстраховки он советует использовать при оплате не наличные, а карту. Тогда появляется шанс оспорить транзакцию и вернуть деньги.

«Букетчицы» — лишь одна из многих схем. Более известны «тарелочницы», заманивающие в кафе с завышенным ценником. Там спутница делает крупный заказ, покидает заведение, а потом получает процент от оплаченного счёта. Схожий развод действует и в сфере досуга: предлагается купить билеты в камерный кинотеатр или на стендап через фальшивый сайт. После перевода средств собеседница замолкает.