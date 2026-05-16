«Букетчицы» пришли на смену «тарелочницам» и разводят парней в цветочных салонах

На смену известным «тарелочницам» пришёл новый способ обмана на свиданиях — «букетчицы». По информации Mash, схемы просты, но приносят неплохой доход.

Суть: девушка знакомится с парнем через дейтинг-приложение, приглашает на встречу и якобы случайно ведёт в цветочный магазин. Там кавалер приобретает дорогой букет — иногда на десятки тысяч рублей. После непродолжительной прогулки дама внезапно уходит.

Цветы возвращаются в салон, а девушка отправляется на следующую встречу. За вечер одни и те же цветы могут продавать до пяти раз.

Ранее аналогичные группы обманывали мужчин через кафе и рестораны, накручивая крупные чеки, а заведения делили прибыль. Также в России набирают обороты и другие виды мошенничества на свиданиях. Например, мужчин водят в медицинские клиники, чтобы выманить деньги. По мнению пользователей форумов, лучший способ не стать «кошельком» — избегать свиданий с незнакомками.