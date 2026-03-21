С ужина к стоматологу: Предприимчивые девушки начали просить на свиданиях оплатить медсчета

В России мужчины жалуются на «меркантильных» женщин. Если раньше их возмущали «тарелочницы», оставляющие в ресторанах счета на кругленькую сумму, то сейчас сильный пол переживает, что потенциальные избранницы тянут из них деньги на медицинские услуги. Об этом пишет Mash.

Так, 39-летний подписчик издания рассказал, что познакомился с приглянувшейся красоткой на дейтинг-сервисе. Девушка попросила забрать её из медцентра после МРТ, после чего пообещала выпить с ним кофе. Когда мужчина заехал за ней в учреждение, она протянула ему счёт за медуслуги на 12 тысяч рублей. Мужчина оплатил сумму, но дальше красотка нашла повод уехать, оставив его без обещанного свидания.

Сейчас на форумах в Сети обиженные мужчины наперебой обсуждают, как не стать кошельком для потенциальной избранницы. Женщины якобы разводят их то на оплату стоматолога, причём тащат в клинику сразу из ресторана, то просят МРТ. Вывод один — не рисковать, не ходить на свидания с незнакомками, нет девушки — нет проблем.

Ранее Life.ru писал, что в последнее время мужчины, не добившиеся взаимности, всё чаще навешивают ярлык «тарелочница» не только на корыстных девушек, но и на тех, кто просто принял обычные знаки внимания — цветы, конфеты или ужин в кафе. Сваха Анна Осипова призвала мужчин отличать настоящих мошенниц от простых девушек, сердце которых не удалось покорить. Эмоционально зрелый партнёр не станет вешать ярлык «меркантильная» на каждую, которая ему отказала. Осипова напомнила, что щедрость — один из признаков надёжного партнёра.