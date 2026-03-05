Испанская полиция ликвидировала преступную сеть, вербовавшую женщин из Украины для участия в мошеннических схемах. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительных органов страны.

«Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную организацию украинского происхождения... её подозревают в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, подделкой документов, присвоением личности, компьютерным мошенничеством, мошенничеством и отмыванием денег», — указали в пресс-службе.

Следствие установило, что участники группы организовывали переезд украинок в Испанию. После прибытия им помогали оформить временную защиту по программе для беженцев. Затем женщин сопровождали в банки, где открывались счета и выпускались банковские карты. Доступ к этим счетам полностью контролировали организаторы.

Финансовые инструменты использовались для операций на платформах онлайн-ставок и перемещения незаконных доходов. В ходе операции задержаны 12 человек — восемь в Аликанте и четыре в Валенсии. Шестеро из них помещены под стражу.

Следствие также установило связь фигурантов с 240 случаями кражи личных данных. По данным полиции, в схемах использовалась информация более чем 5 тысяч человек из 17 стран. Общая сумма незаконной прибыли сети оценивается примерно в 4,75 миллиона евро. Правоохранители установили не менее 55 гражданок Украины, чьи банковские счета использовались для перемещения средств.

Ранее сообщалось, что Владимира Зеленского могут заставить закрыть кол-центры мошенников, с которых «кормится» элита Украины. Недавно в Индонезии похитили 28-летнего Игоря Комарова — сына криминального авторитета из Краматорска. На видео, разошедшемся по Сети, он признаётся, что колл-центры работают не только на Россию, но и на Казахстан, Турцию, США и Европу.