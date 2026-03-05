Найденные на Бали части тела принадлежат похищенному владельцу украинских колл-центров

Найденные на Бали расчленённые останки тела принадлежит владельцу сети украинских кол-центров Игорю Комарову, ранее похищенному в Индонезии. Это подтвердили местные правоохранительные органы. Личность установлена по результатам генетической экспертизы.

«ДНК-профиль из частей тела, которые мы направили на исследование, был сопоставлен с образцами родителей жертвы. Результаты показали совпадение», — заявил опредставитель полиции на пресс-конференции.

Фрагменты тела нашли 26 февраля местные жители у пляжа Кетевел. Позже во время поисков в устье реки и вдоль побережья обнаружили голову, туловище, руки и ноги. Из-за сильного разложения визуальное опознание оказалось невозможным, поэтому следователи направили на исследование шесть костных образцов.

По делу о похищении подозреваются шесть иностранцев. Запрошены «красные уведомления» Интерпола для их международного розыска. По данным следствия, четверо уже покинули остров, двое, предположительно, остаются в Индонезии. Расследование продолжается.

На индонезийском острове Бали произошёл громкий инцидент с участием сыновей украинских криминальных авторитетов. 28-летний Игорь Комаров (сын известного деятеля из Краматорска Сергея Комарова) был похищен, а его друг Ермак Петровский (сын днепровского бизнесмена и авторитета Александра Петровского) сумел сбежать. Сначала бандиты требовали за Комарова $10 млн выкупа, они снимали его на видео, где он заявлял, что ему отрубили пальцы и подвергли другим пыткам. Также Комаров на камеру попросил прощения у обманутых россиян. Позже у пляжа Кетевел в округе Гианьяр нашли расчленённое тело, которое, как предполагалось, может принадлежать похищенному украинцу.