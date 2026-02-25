В похищении украинца на Бали подозревают иностранца

Подозреваемый в похищении украинца Игоря Комарова на Бали оказался иностранцем, а не местным жителем. Об этом сообщила полиция острова.

Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар Ариасанди заявил, что стражи порядка не строят предположений о причастности мафии или мотивах преступления до задержания подозреваемого. Сейчас следователи сосредоточены на спасении жертвы и установлении личности похитителей по имеющимся уликам.

«Мы пока не знаем точной связи, мы знаем лишь то, что подозреваемый — иностранец», — приводит слова Ариасанди портал Tribun Bali.