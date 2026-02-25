В похищении украинца на Бали подозревают иностранца
Игорь Комаров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yeva_mishalova
Подозреваемый в похищении украинца Игоря Комарова на Бали оказался иностранцем, а не местным жителем. Об этом сообщила полиция острова.
Глава отдела по связям с общественностью полиции Бали, старший комиссар Ариасанди заявил, что стражи порядка не строят предположений о причастности мафии или мотивах преступления до задержания подозреваемого. Сейчас следователи сосредоточены на спасении жертвы и установлении личности похитителей по имеющимся уликам.
«Мы пока не знаем точной связи, мы знаем лишь то, что подозреваемый — иностранец», — приводит слова Ариасанди портал Tribun Bali.
Напомним, владелец сети украинских кол-центров Игорь Комаров отдыхал на Бали вместе с Ермаком Петровским и блогершей Евой Мишаловой. Она опубликовала в соцсети совместное фото с геолокацией. Эта публикация выдала их местонахождение. Группа похитителей быстро прибыла на место, увела Комарова, а Петровскому и модели удалось скрыться. Похищенный владелец кол-центров попросил прощения у обманутых россиян.
