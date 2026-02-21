Похищенный на Бали украинец сдал схему развода россиян через СБУ, но в Сети подозревают постановку

На индонезийском острове Бали произошёл громкий инцидент с участием сыновей украинских криминальных авторитетов. 28-летний Игорь Комаров (сын известного деятеля из Краматорска Сергея Комарова) был похищен, а его друг Ермак Петровский (сын днепровского бизнесмена и авторитета Александра Петровского по кличке «Нарик») сумел сбежать. Life.ru собрал всё, что известно об этой истории к данному часу.

По данным украинских и российских СМИ, инцидент произошёл несколько дней назад. Игорь Комаров отдыхал на Бали вместе с Ермаком Петровским и блогершей Евой Мишаловой (парень Евы — именно Игорь). Девушка выложила в соцсети совместное фото с геолокацией — именно это спалило их местоположение. Группа похитителей якобы быстро прибыла на место, выкрала Игоря Комарова, а Ермаку Петровскому и модели удалось скрыться.

За освобождение Игоря требуют 10 миллионов долларов выкупа с родителей. СМИ пишут, что мужчину жестоко пытали: отрезали пальцы (по некоторым данным — три), подвергли изнасилованию и другим «чрезвычайно ужасным вещам». В Сети появилось видео, где избитый Игорь Комаров с видимыми травмами лица и тела умоляет родителей заплатить. Он говорит, что находится «на препаратах», у него «уже нет конечностей» и начнётся заражение.

В том же ролике (записанном якобы 19 февраля) Игорь Комаров подробно рассказывает о бизнесе, которым они занимались на Украине:

Они владели сетью мошеннических кол-центров в Днепре, которые массово разводили россиян (особенно пенсионеров) на деньги.

«Крышу» и безопасность обеспечивал Александр Петровский («Нарик») — отец Ермака. За один офис он получал 15 тысяч долларов в месяц, за другие — до 30 тысяч.

Дополнительную защиту предоставляли сотрудники СБУ, а также Сергей Лысак — нынешний глава Одесской городской военной администрации (ранее возглавлял Днепропетровскую ОВА).

Под их покровительством в Днепре работает целая сеть кол-центров ОПГ «Девятки» — одной из крупнейших преступных группировок региона, которая раньше специализировалась на наркоторговле, а теперь перешла на телефонный обман россиян.

Комаров прямо называет имена и суммы, утверждая, что это была хорошо отлаженная система с участием силовиков и чиновников. Несмотря на жёсткие детали и видео с пытками, в сети и некоторых СМИ уже активно обсуждают версию инсценировки.

Основные аргументы скептиков:

Синяки и поведение Игоря на видео выглядят «неестественно» (по словам зрителей в комментариях и Telegram).

Почему требуют выкуп только с родителей Комарова, а не с гораздо более влиятельной семьи Петровских («Нарик»)?

Ермак Петровский «удачно» сбежал и сейчас не выходит на связь.

Некоторые источники прямо называют это постановкой: якобы молодые люди сами организовали «похищение», чтобы выманить 10 млн долларов у родителей (из-за долгов по крипте, азартных игр или просто образа жизни). Видео якобы снято для реализма, а Ермак координирует процесс из укрытия.

Официального комментария от украинских властей или полиции Бали пока нет.