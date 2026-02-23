Похищенный владелец украинских кол-центров попросил прощения у обманутых россиян

Похищенный на Бали Игорь Комаров, владелец сети украинских кол-центров, обратился к обманутым россиянам с извинениями. Видео с ним уже попало в сеть, пишет телеграм-канал Mash.

Комаров отдыхал на острове вместе с сыном днепропетровского авторитета Ермака Петровского и блогершей Евой М. По его словам, из-за неосторожности инстамодели компанию заметили, а бизнесмена похитили. Бандиты требуют за него $10 млн выкупа.

В видео Комаров раскрывает схемы обмана россиян, указывает на крышу в лице Петровского-старшего по прозвищу Нарик, а также утверждает, что безопасность обеспечивали сотрудники СБУ и глава Одесской областной военной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что эти же лица покровительствовали сети кол-центров ОПГ «Девятки», ранее занимавшейся наркобизнесом в Днепропетровской области.

Напомним, что Игорь Комаров отдыхал на Бали вместе с Ермаком Петровским и блогершей Евой Мишаловой (парень Евы — именно Игорь). Девушка выложила в соцсети совместное фото с геолокацией — именно это спалило их местоположение. Группа похитителей якобы быстро прибыла на место, выкрала Игоря Комарова, а Ермаку Петровскому и модели удалось скрыться.