Сегодня Украина является одним из мировых центров дистанционного мошенничества. По данным ФСБ, в стране действует около 200 кол-центров, в схемах задействованы десятки тысяч жуликов, и ещё около ста тысяч человек по обе стороны фронта становятся так называемыми «дропами» — обналичивают и отмывают деньги через свои счета, сообщает kp.ru.

Масштабы бизнеса сопоставимы с бюджетом Украины: в 2024 году у россиян похитили почти 300 миллиардов рублей, в 2025-м — уже 360 миллиардов, что составляет 12% годового денежного довольствия ВСУ. Схема вскрылась после похищения на Бали 28-летнего Игоря Комарова — сына криминального авторитета из Краматорска. На видео, разошедшемся по Сети, он признаётся, что кол-центры работают не только на Россию, но и на Казахстан, Турцию, США и Европу.

По его словам, начальник Департамента стратегических расследований Нацполиции получает по тысяче долларов ежемесячно за каждый центр, а всю схему курирует Генпрокурор Руслан Кравченко. В Киевской области колл-центры работают под крышей Национального Олимпийского комитета, в Харьковской — под патронатом главы ОВА Олега Синегубова.

Особую опасность представляют диверсии, которые мошенники провоцируют в России, шантажируя людей украденными деньгами или выдавая себя за спецслужбы. Консультирует их, по данным Комарова, бывший бригадный генерал СБУ Сергей Лысак. Однако раскрытие схемы грозит Владимиру Зеленскому не только внутренним скандалом, но и ударом по отношениям с Западом, который вряд ли потерпит публичный грабёж своих граждан.

«Не знаю, будут ли в США и ЕС публично обсуждать эту историю, но это тоже перебор, даже для толстокожих американцев и еврофарисеев. Скорее всего, у Зеленского потребуют кол-центры ликвидировать тихо, но по-настоящему», — полагает военкор Дмитрий Стешин.