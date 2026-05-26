Когда отмена рейса из-за ливня или снегопада реально принесёт компенсацию — объяснение юриста

Пассажиры часто не понимают, имеют ли они право на компенсацию, если рейс задержали из-за ливня, снегопада или других погодных условий. Адвокат Андрей Алёшкин объяснил в беседе с Life.ru, чем отличается форс-мажор от халатности перевозчика и в каких случаях можно требовать возмещения ущерба.

Форс-мажор — это обстоятельства, на которые невозможно повлиять. Покупая билет, стороны заключают договор перевозки из точки А в точку Б. Если возникают обстоятельства непреодолимой силы — военные действия, опасные погодные явления и другие факторы, влияющие на безопасность полётов, — стороны освобождаются от части обязательств. Андрей Алёшкин Адвокат

При этом форс-мажор не означает, что авиакомпания полностью освобождается от ответственности перед пассажирами. По словам адвоката, перевозчик всё равно обязан соблюдать предусмотренные законом гарантии.

При задержке рейса пассажирам должны предоставить напитки, при более длительном ожидании — горячее питание, а в случае серьёзной задержки — размещение в гостинице и перенос рейса. Авиакомпания обязана обеспечивать пассажира всем необходимым до момента вылета.

За рубежом, как отметил юрист, практика часто зависит от уровня оплаченного отдыха: пассажиру могут предоставить гостиницу аналогичной категории.

Совсем иначе ситуация выглядит в случае технических неисправностей самолёта. Если воздушное судно не подготовили к полёту должным образом, речь уже идёт не о форс-мажоре, а о проблеме со стороны перевозчика.

«Если самолёт сломался по техническим причинам, авиакомпания, как правило, предлагает вернуть денежные средства в полном объёме. Кроме того, пассажир может добиваться через суд компенсации дополнительных расходов», — отметил адвокат.

По словам Алёшкина, к халатности относятся ситуации, когда перевозчик должен был предотвратить проблему, но не сделал этого. При этом причины таких нарушений пассажира волновать не должны.

Юрист подчеркнул, что даже если рейс отменили или задержали из-за сильного дождя или ливня, пассажир всё равно имеет право как минимум на возврат стоимости билета или альтернативный перелёт.

