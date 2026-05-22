22 мая, 13:06

Неадекватный пассажир пытался выйти из самолёта на высоте 9 тысяч километров

Обложка © ChatGPT

Рейс авиакомпании United Airlines из Ньюарка в Гватемалу был вынужден совершить внеплановую посадку после того, как один из пассажиров устроил дебош на борту. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошёл 21 мая во время полёта Boeing 737 над территорией США. Пассажир попытался открыть входную дверь самолёта и затем напал на попутчика.

«На высоте 30 тысяч футов (9,1 тысячи метров) открыл дверь 2L, а затем напал на другого пассажира», — сказал пилот диспетчеру.

Экипаж принял решение изменить маршрут и выполнить экстренную посадку в аэропорту Вашингтона. Самолёт благополучно приземлился, пострадавших в результате происшествия не зафиксировано. После посадки нарушителя передали соответствующим службам для разбирательства.

Милена Скрипальщикова
