В багаж и в розетку нельзя: Как накажут за пауэрбанк в самолёте в 2026 году — штрафы и новые правила Оглавление Что изменилось с 27 марта: главное о новых правилах Ключевое ограничение: мощность пауэрбанка (0–100–160–∞) Что такое ватт-час (Вт·ч, Wh) и как перевести его в мА·ч Зависимость допустимости провоза от мощности пауэрбанка «Красные линии»: что теперь категорически нельзя делать на борту Почему такие строгие правила: главная причина — возгорания Чем грозит нарушение новых правил — от штрафов до посадки Какие ещё устройства подпадают под новые правила (вейпы, аккумуляторы) Правила перевозки литийионных аккумуляторов Правила для вейпов и электронных сигарет Как подготовить пауэрбанк к перелёту: практические советы Правила провоза пауэрбанков в самолётах: часто задаваемые вопросы (FAQ) Могу ли я взять пауэрбанк в самолёт в 2026 году? Что будет, если сдать пауэрбанк в багаж? Можно ли заряжать телефон от пауэрбанка во время полёта? Можно ли зарядить сам пауэрбанк от розетки в самолёте? Пауэрбанк на 20 000, 30 000 или 50 000 мА·ч — можно? Сколько пауэрбанков можно брать с собой в ручную кладь? Могу ли я взять в самолёт свой вейп или электронную сигарету? Как перевозить запасной аккумулятор для ноутбука? Заключение С 27 марта 2026 вступили в силу новые правила провоза пауэрбанков в самолётах: перевозка только в ручной клади, запрет на зарядку на борту, штрафы. Полный гид по нововведениям и советы пассажирам. 21 мая, 08:33

27 марта 2026 года ужесточились правила провоза пауэрбанков в самолётах. В этом материале расскажем вам о новом запрете на зарядку устройств на борту, о категорическом запрете на сдачу в багаж и о многом другом по теме.

Что изменилось с 27 марта: главное о новых правилах

27 марта 2026 года в России обновились правила провоза аккумуляторов в самолётах, что затронуло владельцев пауэрбанков и других устройств с литийионными батареями. Теперь пассажиры могут спокойно брать с собой на борт обычные пауэрбанки для зарядки смартфонов, если их мощность составляет до 100 Вт·ч. Если же аккумулятор мощнее — от 100 до 160 Вт·ч, — нужно заранее согласовать его провоз с авиакомпанией. При этом батареи с мощностью более 160 Вт·ч провозить запрещено. Важно помнить, что все аккумуляторы можно перевозить только в ручной клади, сдавать их в багаж нельзя. Перед полётом следует позаботиться о правильной упаковке — она должна исключать риск короткого замыкания. Также на борту самолёта запрещено заряжать любые аккумуляторы, в том числе от бортовых розеток или USB‑портов.

Ключевое ограничение: мощность пауэрбанка (0–100–160–∞)

Ключевое ограничение при провозе пауэрбанка в самолёте — его мощность, измеряемая в ватт‑часах (Вт·ч). Устройства мощностью до 100 Вт·ч можно брать на борт без согласования с авиакомпанией, а для аккумуляторов от 100 до 160 Вт·ч потребуется предварительное разрешение. Пауэрбанки с мощностью свыше 160 Вт·ч к провозу на пассажирских рейсах категорически запрещены.

Что такое ватт-час (Вт·ч, Wh) и как перевести его в мА·ч

Ватт-час (Вт·ч, Wh) — единица измерения энергии, которая показывает ёмкость аккумулятора. Чтобы перевести миллиампер-часы (мА·ч) в ватт-часы, используйте формулу:

Вт ⋅ч=(мА ⋅ч×В)/1000,

где В — напряжение батареи (обычно 3,7 В для пауэрбанков).

Например, пауэрбанк ёмкостью 20 000 мА·ч при напряжении 3,7 В имеет мощность примерно 74 Вт·ч.

Зависимость допустимости провоза от мощности пауэрбанка

Пауэрбанк до 100 Вт·ч разрешён без ограничений. Его можно провозить в ручной клади без согласования с авиакомпанией. Рекомендуется индивидуальная упаковка (чехол, пластиковый пакет) для защиты от короткого замыкания. Обычно сюда подпадают пауэрбанки ёмкостью до ~27 000 мА•ч (при напряжении 3,6–3,7 В).

Банк от 100 до 160 Вт·ч разрешён с ограничениями. Требуется предварительное согласование с авиакомпанией. Допускается не более двух устройств на одного пассажира. Обязательно наличие чёткой маркировки мощности на корпусе. Упаковка должна исключать риск короткого замыкания.

Если же устройство свыше 160 Вт·ч, то его провозить запрещено. Провоз на пассажирских рейсах не допускается ни в ручной клади, ни в багаже. К этой категории относятся крупные кемпинговые станции и профессиональное оборудование.

«Красные линии»: что теперь категорически нельзя делать на борту

На борту категорически нельзя:

Сдавать пауэрбанки в багаж — они разрешены только в ручной клади.

Заряжать пауэрбанк от бортовых USB-портов и розеток в течение всего полёта.

Использовать пауэрбанк для зарядки других устройств во время руления, взлёта и посадки (в некоторых авиакомпаниях запрет распространяется на весь полёт).

Хранить пауэрбанк на верхней багажной полке.

Почему такие строгие правила: главная причина — возгорания

Литиевые батареи могут самопроизвольно воспламеняться из-за перегрева, короткого замыкания или механического повреждения. В багажном отсеке возгорание сложно обнаружить и потушить, поэтому пауэрбанки разрешены только в салоне. Поводом для ужесточения правил стал инцидент с возгоранием пауэрбанка на борту самолёта в феврале 2026 года.

Чем грозит нарушение новых правил — от штрафов до посадки

За нарушение правил провоза опасных грузов (к которым относятся литиевые батареи) могут последовать:

изъятие устройства на досмотре;

отказ в посадке на рейс;

административная ответственность.

В случае возгорания — эвакуация пассажиров и аварийная посадка самолёта.

Какие ещё устройства подпадают под новые правила (вейпы, аккумуляторы)

Под ограничения подпадают не только пауэрбанки, но и другие устройства с литиевыми батареями, например, вейпы и электронные сигареты (их можно провозить только в ручной клади, а объём перевозимой жидкости не должен превышать 100 мл), а также дополнительные аккумуляторы для ноутбуков (они подпадают под те же ограничения, что и пауэрбанки).

Правила перевозки литийионных аккумуляторов

Чтобы перевезти устройства с литийионными аккумуляторами, нужно соблюдать следующие правила:

Устройства должны быть полностью выключенными.

Устройства должны быть индивидуально защищены от короткого замыкания. Это можно сделать с помощью изоляции контактов, перевоза в оригинальной упаковке или помещения устройства в отдельном пластиковом и защитном пакете.

Устройства не должны быть без заводской маркировки, с трещинами, вздутиями или другими повреждениями.

Правила для вейпов и электронных сигарет

Главное правило провоза вейпов и электронных сигарет — это провоз в ручной клади.

Устройства должны быть полностью выключены, лучше извлечь картридж или бак для избежания протечек и поместить всё в защитный пакет. Запасные батареи стоит изолировать от устройства, чтобы не было короткого замыкания.

Также существует ограничение по количеству перевозимых устройств, обычно не более 5 штук, но всё зависит от авиакомпании. Провоз жидкостей для вейпов ограничивается правилами провоза обычных жидкостей.

Как подготовить пауэрбанк к перелёту: практические советы

Вот практические советы для провоза пауэрбанка при перелёте:

Убедитесь, что на корпусе указана ёмкость в Вт·ч. Если маркировки нет, возьмите инструкцию, оригинальную упаковку или распечатку с сайта производителя.

Упакуйте устройство в защитный чехол, пластиковый контейнер или зип-пакет, чтобы исключить короткое замыкание.

Не берите с собой повреждённые или вздутые устройства.

Держите пауэрбанк в доступном месте для досмотра.

Правила провоза пауэрбанков в самолётах: часто задаваемые вопросы (FAQ)

Могу ли я взять пауэрбанк в самолёт в 2026 году?

Да, но с соблюдением всех новых правил и ограничений.

Что будет, если сдать пауэрбанк в багаж?

Ваше устройство изымут на досмотре, так как это запрещено.

Можно ли заряжать телефон от пауэрбанка во время полёта?

Нет, заряжать телефон и другие устройства в полёте запрещено.

Можно ли зарядить сам пауэрбанк от розетки в самолёте?

Нет, заряжать пауэрбанк от розеток и USB-портов самолёта запрещено.

Пауэрбанк на 20 000, 30 000 или 50 000 мА·ч — можно?

Нужно рассчитать Вт·ч по формуле, которую вы найдёте в нашей статье, и посмотреть в таблицу ограничений, если с полученным напряжением устройства проходят, то их можно перевозить.

Сколько пауэрбанков можно брать с собой в ручную кладь?

В ручную кладь можно брать не более двух пауэрбанков на пассажира.

Могу ли я взять в самолёт свой вейп или электронную сигарету?

Да, вы можете взять в самолёт свой вейп или электронную сигарету, если будете выполнять все правила и ограничения.

Как перевозить запасной аккумулятор для ноутбука?

Аккумуляторы для ноутбуков подпадают под те же правила перевоза, что и пауэрбанки.

Заключение

Новые правила провоза пауэрбанков и других устройств с литиевыми батареями направлены на повышение безопасности полётов. Перед вылетом обязательно уточните требования конкретной авиакомпании, так как у некоторых перевозчиков могут быть дополнительные ограничения.

Авторы Ксения Вернер