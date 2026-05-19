Россиянам назвали 32 страны, куда можно слетать без пересадок этим летом

Россияне смогут отправиться прямыми рейсами на летний отдых только в 32 страны. Сокращение числа направлений в сравнении с зимним периодом вызвано сезонностью, геополитикой и конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом рассказала Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Летом 2026 года без пересадок можно будет улететь в 31 — 32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании... Зимой 2025-2026 годов маршрутная сеть насчитывала до 43 стран. Но к июню часть направлений исчезла из-за сезонности, топливных и геополитических факторов, а также ограничений, связанных с ближневосточным кризисом», — поясняется в тексте.

Среди доступных стран оказались Азербайджан, Армения, Афганистан, Белоруссия, Вьетнам, Израиль, Индия, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Сербия, Таджикистан, Таиланд, Туркмения, Турция и другие. В АТОР подчеркнули, что многое зависит от восстановления воздушных связей с Саудовской Аравией. Однако далеко не все страны пользуются спросом у россиян. Например, очень невысок поток отдыхающих в Афганистан и Ирак.

В АТОР напомнили, что сейчас нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу из-за топливного кризиса. Закрыты полёты в Алжир, нет возможности напрямую улететь в Кувейт или Бахрейн. Однако в летний сезон открываются рейсы на Сейшелы, Шри-Ланку, скорее всего запустят чартеры в Тунис. Кроме того, компания Air Tanzania заявила о желании работать с Россией, а значит будут возможны прямые полёты в Занзибар.

По мнению ассоциации, резкого падения спроса на заграничный отдых не произойдёт. Более того, за последние четыре месяца число туристов из РФ, отправившихся в отпуск за рубеж, выросло на 8,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее в АТОР посоветовали Карелию и Байкал как альтернативу отдыху на юге, а также как замену заграничным курортам. Еще одна точка притяжения — Калининградская область. Здесь, как и на побережье Ленинградской области, наблюдаются аншлаги. Пляжи Балтики подойдут тем, кто предпочитает отсутствие сильной жары и прохладную воду. Россиянам посоветовали обратить внимание на путешествия по родной стране, тем более что у нас есть что посмотреть.