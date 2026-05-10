Визы не помеха: Названа самая популярная у россиян в мае страна Европы

Российские путешественники определились с любимой страной Европы на майские праздники. Первое место по спросу, как и годом ранее, занимает Италия. Об этом РИА «Новости» рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Весенний сезон особенно комфортен для поездок в этот регион благодаря тёплой погоде. В PAC Group отметили, что рост спроса на Италию в среднем по рынку достиг 23%. Причём с 2022 года организованное направление ежегодно прирастает на 10–20%.

Самой большой популярностью у наших соотечественников в этой стране пользуются Венеция, Милан, Флоренция, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскана, Сицилия, Лигурия и озеро Комо. Также востребованы маршруты с перелётом в Италию и последующим путешествием по нескольким государствам Евросоюза.

В тройку лидеров вошли экскурсионные туры во Францию (Париж) и Испанию (Барселона). Спрос на французское направление показал небольшой рост — 5–7%, на испанском же зафиксированы нулевые и даже минусовые показатели.

Цены тоже кусаются. Семидневный сити-тур в Рим для двоих (три звезды с завтраками) обойдётся от 190 тысяч рублей. Аналогичный формат поездки в Барселону стоит от 180 тысяч, а в Париж — уже от 245 тысяч. При этом доля туристов, планирующих путешествия в Европу через туроператоров, продолжает расти.

Ранее Life.ru назвал стоимость самого дорогого тура на майские праздники. Наши сограждане потратили на приобретение данного объекта 9,2 миллиона рублей (на эти деньги можно купить, к примеру, два автомобиля «Москвич»). Дополнительно сообщается, что семья, состоящая из трёх человек, проведёт свой отпуск на популярном среди состоятельных людей курорте в течение 13 дней, с 4 по 17 мая.