Считаем выгоду: почему в июле брать отпуск гораздо выгоднее, чем в июне или августе

Июль 2026 года станет наиболее выгодным месяцем для отпуска с точки зрения выплат, поскольку в нём будет больше всего рабочих дней. Об этом РИА «Новости» рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Число рабочих дней в месяце важно учитывать при планировании отпусков. Так, летом 2026 года больше всего рабочих дней будет в июле — 23 дня, что делает его самым выгодным месяцем для отпуска», — сказала она.

Она пояснила, что при расчёте отпускных учитывается количество рабочих дней в месяце: зарплата делится на их число, поэтому чем больше рабочих дней, тем ниже условная «стоимость» одного дня. По её словам, в июле 2026 года стоимость рабочего дня будет минимальной среди летних месяцев, что позволяет снизить финансовые потери во время отпуска и сохранить более стабильный уровень дохода.

