В Совфеде назвали категорию россиян с правом на дополнительный отпуск

Работающие пенсионеры по старости берут до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Пенсионеры-инвалиды получают до 60 дней. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог.

«Эти отпуска предоставляются по выбору работника, могут быть использованы частями, но не переносятся на следующий год. Право на такой отпуск не зависит от согласия работодателя и распространяется только на получателей страховой пенсии по старости или инвалидности», — приводит слова сенатора RT.

Мурог пояснил, что для оформления достаточно подать письменное заявление с указанием основания. Работодатель издаёт приказ в обязательном порядке. Неиспользованные дни не компенсируют и не суммируют с основным отпуском. Если работодатель отказывает, то пенсионер обращается в Роструд, трудовую инспекцию или прокуратуру.

