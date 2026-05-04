4 мая, 12:52

В Совфеде назвали категорию россиян с правом на дополнительный отпуск

Сенатор Мурог: Работающим пенсионерам положены 14 дней отпуска без оплаты

Обложка © Life.ru

Работающие пенсионеры по старости берут до 14 календарных дней отпуска без сохранения зарплаты. Пенсионеры-инвалиды получают до 60 дней. Об этом рассказал сенатор Игорь Мурог.

«Эти отпуска предоставляются по выбору работника, могут быть использованы частями, но не переносятся на следующий год. Право на такой отпуск не зависит от согласия работодателя и распространяется только на получателей страховой пенсии по старости или инвалидности», — приводит слова сенатора RT.

Мурог пояснил, что для оформления достаточно подать письменное заявление с указанием основания. Работодатель издаёт приказ в обязательном порядке. Неиспользованные дни не компенсируют и не суммируют с основным отпуском. Если работодатель отказывает, то пенсионер обращается в Роструд, трудовую инспекцию или прокуратуру.

Россиянам назвали ошибки, из-за которых пенсия может стать ниже на тысячи рублей

Ранее аналитики выяснили, какие вакансии чаще предлагают россиянам пенсионного возраста. В лидерах — разнорабочие, повара, пекари, машинисты спецтехники, горничные, уборщики и санитары. Закон запрещает возрастную дискриминацию при приёме на работу.

Лия Мурадьян
