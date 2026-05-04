В Госдуме предложили ввести новые льготы для отцов в декретном отпуске

Число молодых отцов в декретном отпуске растёт с каждым годом. Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб объяснила причины этой тенденции. По её словам, решение ухаживать за ребёнком чаще принимают отцы с меньшим заработком.

Бессараб добавила, что в российском менталитете, особенно в республиках, отец стесняется выходить в отпуск по уходу за ребёнком. В обществе распространено мнение, будто мужчина не справится с этой задачей, пишет 360.ru.

Парламентарий предложила ввести дополнительные социальные льготы для таких отцов. Опыт некоторых западных стран показывает эффективность такой меры. Бессараб подчеркнула важность участия отца в воспитании. Если мужчина меняет подгузники и сажает ребёнка на горшок — это формирует полноценные родительские отношения. Без практического опыта ухода за ребёнком сложно считать человека отцом в полном смысле.

Напомним, доля российских мужчин, получающих пособие по уходу за ребёнком, достигла 12,5%. В 2020 году отцы составляли около 2% от всех получателей выплаты. Сейчас показатель вырос кратно. По данным Росстата — абсолютное число таких родителей увеличилось в 6–9 раз.